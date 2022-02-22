Мэр Лондона: «Готовы принять финал ЛЧ. Его проведение в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России»

Лондон готов принять финал в случае его переноса из Санкт-Петербурга. Об этом заявил мэр английской столицы Садик Хан.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия.

Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал мэр Лондона в эфире радио LBC.

Ранее министр спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что обсудит перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».