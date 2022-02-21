Хацеган будет судить игру «Атлетико» с «МЮ», Хиль Мансано обслужит матч «Челси» – «Лилль» и другие назначения на ЛЧ

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Стали известны судьи, которые обслужат матчи Лиги чемпионов на этой неделе.

На матче «Челси» – «Лилль» будет работать испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Его ассистенты – Иньиго и Анхель Невадо Родригес. Четвертый арбитр – Хосе Луис Мунуэра. За ВАР будут отвечать Алехандро Эрнандес Эрнандес и его ассистент Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.

Главным арбитром матча «Бенфика» – «Аякс» назначен словенец Славко Винчич. Арбитры на линиях – Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Видеоассистент арбитра – немец Марко Фриц, его помощник – словенец Юре Прапротник.

Румын Овидиу Хацеган будет главным арбитром матча «Атлетико»«Манчестер Юнайтед». Линейные арбитры – Мирча Григорю и Себастьян Георге. За ВАР будут отвечать итальянцы Массимилиано Иррати и Маурицио Мариани.

Игру «Вильярреал» – «Ювентус» обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Арбитры на линиях – Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Видеоассистент судьи – Бастиан Данкерт, его помощник – Харм Осмерс.

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