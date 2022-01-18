Непривитые игроки «Челси» и «Реала», возможно, не сыграют в ЛЧ во Франции из-за обязательной вакцинации спортсменов

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Во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса.

Это может создать трудности для футбольных клубов из других государств, которые будут играть во Франции в еврокубках.

В частности, «Челси» встретится с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Реал» сыграет с «ПСЖ».

Маловероятно, что в лондонском клубе вакцинированы все футболисты. Главный тренер Томас Тухель ранее говорил, что прививка – индивидуальный выбор каждого игрока.

УЕФА пока не принял решение касательно соблюдения законов различных стран о вакцинации. Тем не менее, как отмечает The Times, УЕФА не собирается каким-либо образом идти против местных законов о вакцинации.

Ого, Франция вводит обязательную вакцинацию спортсменов. Это может стать проблемой для гостевых команд (например, «Челси»)

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