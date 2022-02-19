У Лукаку 7 касаний мяча в игре с «Кристал Пэлас» – худший показатель в АПЛ минимум за 19 лет

обыграл (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:0).

Нападающий «синих» коснулся мяча всего семь раз за всю игру, которую он провел полностью.

Это самый низкий показатель для полевого футболиста, отыгравшего 90+ минут, в Премьер-лиге минимум с сезона-2003/04, когда Opta начала считать такую статистику.

В первом тайме у бельгийца было всего два касания мяча, причем одно из них – пас с центра поля в начале матча.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры «Кристал Пэлас» – «Челси».