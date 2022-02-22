Верратти могут дисквалифицировать на 5 матчей за слова о судьях

Теги ПСЖ лига 1 Франция судьи Марко Верратти Футбол

Марко Верратти могут дисквалифицировать на 5 матчей за слова о судьях.

После игры против «Нанта» (1:3) полузащитник «ПСЖ» сказал: «Судьи нас обосрали».

Игрока вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги, которое состоится в среду. Футболист может быть дисквалифицирован на 5 игр, если его поведение будет признано грубым.

В зависимости от фактов, которые обсудят на собрании, наказание для Верратти может быть как более мягким, чем 5-матчевая дисквалификация, так и более жестким.

 

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