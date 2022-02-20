Леонардо о поражении «ПСЖ»: «Не хочу жаловаться, «Нант» победил заслуженно, но судья потерял контроль над игрой»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо раскритиковал судей после поражения от «Нанта» (1:3).

«Постараюсь высказаться спокойно. Речь пойдет не о поражении, это случается, «Нант» победил заслуженно.

«ПСЖ» – команда, которую тяжело обыграть, и арбитр это знает. В начале игры мы пропустили два гола, это было закономерно. После этого контроль над игрой был потерян.

К первому тайму добавляют минуту, а пенальти назначают на четвертой добавленной!

Я не хочу жаловаться. Мы проиграли заслуженно. Но это словно какой-то настрой все свистеть против нас. На Верратти, Мбаппе никаких свистков. Аппиа получает красную, потом ее отменяют. То к ВАР не обращаются, то вдруг обращаются. Вторую желтую Аппиа так и не дали.

Мы проиграли, снимаем шляпу перед «Нантом». Я очень рад за Антуана Комбуаре, но если взглянуть, как судья контролировал игру… Мне не понравилось», – сказал Леонардо.

На матче работал главный арбитр Микаэль Лесаж.