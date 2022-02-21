Верратти и Леонардо могут наказать за слова о судьях после матча с «Нантом»

Марко Верратти и спортивного директора «ПСЖ» Леонардо могут наказать за слова о судьях.

По окончании матча против «Нанта» (1:3) Леонардо заявил: «Не хочу жаловаться, «Нант» победил заслуженно, но судья потерял контроль над игрой». Верратти сказал: «Судьи нас обосрали».

Комитет по этике Французской федерации футбола не исключает вероятности того, что футболист и директор клуба могут понести наказание за эти слова. По информации RMC Sport, официальные процедуры еще не были запущены. Инцидент рассмотрит дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги на следующем собрании, и примет решение о возможном наказании для представителей «ПСЖ».