«Судьи нас обосрали». Верратти раскритиковал арбитров после поражения «ПСЖ» от «Нанта»

раскритиковал судью после поражения от (1:3).

Хавбек парижан получил желтую карточку от арбитра за разговоры с ним.

«Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых (игроки «ПСЖ» получили 6 предупреждений за матч – прим. Sports.ru)? Арбитр увлекся.

Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная [за два предупреждения].

Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обосрали», – заявил Верратти.

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