«Судьи нас обосрали». Верратти раскритиковал арбитров после поражения «ПСЖ» от «Нанта»

Марко Верратти раскритиковал судью после поражения «ПСЖ» от «Нанта» (1:3).
Хавбек парижан получил желтую карточку от арбитра Микаэля Лесажа за разговоры с ним.
«Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых (игроки «ПСЖ» получили 6 предупреждений за матч – прим. Sports.ru)? Арбитр увлекся.
Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная [за два предупреждения].
Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обосрали», – заявил Верратти.
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