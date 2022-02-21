Дмитрий Егоров о поджоге машины: «Сказали, что после статей о «Спартаке». Пойдем на мировую с компенсацией»

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Журналист Дмитрий Егоров рассказал о поджоге его машины в марте 2021 года.

– Ты в итоге узнал, почему тебе подожгли машину?

– Людей нашли. Они сказали, что [сделали это] после статей о «Спартаке». После статей о «Спартаке» спустя два года. Ну, поверим, что так.

– Какое наказание ждет этих людей?

– Сейчас суд, но пойдем на мировую с компенсацией. Во-первых, я так понимаю, у нас в России за такое особо не сажают. Во-вторых, если действительно, как доносит их адвокат, они огорчены, что это сделали, то не вижу смысла настаивать, чтобы эти люди уехали от своих детей куда-то на год или на два. Я посчитал, что можно простить.

– Тебе должны компенсировать ущерб?

– Уже компенсировали.

– Сумма соответствует тому, за сколько покупал?

– Да, – сказал Егоров автору Sports.ru Глебу Чернявскому.

Полностью интервью с Дмитрием Егоровым смотрите здесь.

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