Дмитрий Егоров: «Дзюбе, с его умением обижаться, могли передать риторику закрытой встречи Карпина с журналистами. Надо было звать только тех, в ком уверен»

Дмитрий Егоров назвал причину отказа Артема Дзюбы ехать в сборную России.
Журналист Дмитрий Егоров в интервью автору Sports.ru Глебу Чернявскому озвучил еще один аспект разногласий между форвардом «Зенита» и главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.
– Однажды у Карпина была закрытая встреча с журналистами (она состоялась в начале сентября – Sports.ru), он собрал туда человек двадцать. Некоторых даже я не знал. Думаю, что и он тоже.
И риторика, которая была на той встрече, мне кажется, легко могла быть передана Артему Сергеевичу. После чего вряд ли бы он захотел ехать в сборную.
Просто если уж ты придумываешь такие темы не под диктофон, туда нужно звать только тех, в ком ты уверен, а там, повторюсь, некоторых людей не знал даже я.
– То есть встреча Карпина с журналистами могла повлиять на окончательное решение Дзюбы отказаться от сборной?
– В российском футболе все передается в секунды. Все могло повлиять, любой разговор. Особенно с умением обижаться Артема Дзюбы, – сказал журналист.
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