Дмитрий Егоров: «Дзюбе, с его умением обижаться, могли передать риторику закрытой встречи Карпина с журналистами. Надо было звать только тех, в ком уверен»

Дмитрий Егоров назвал причину отказа Артема Дзюбы ехать в сборную России.

Журналист Дмитрий Егоров в интервью автору Sports.ru Глебу Чернявскому озвучил еще один аспект разногласий между форвардом и главным тренером российской сборной .

– Однажды у Карпина была закрытая встреча с журналистами (она состоялась в начале сентября – .ru), он собрал туда человек двадцать. Некоторых даже я не знал. Думаю, что и он тоже.

И риторика, которая была на той встрече, мне кажется, легко могла быть передана Артему Сергеевичу. После чего вряд ли бы он захотел ехать в сборную.

Просто если уж ты придумываешь такие темы не под диктофон, туда нужно звать только тех, в ком ты уверен, а там, повторюсь, некоторых людей не знал даже я.

– То есть встреча Карпина с журналистами могла повлиять на окончательное решение Дзюбы отказаться от сборной?

– В российском футболе все передается в секунды. Все могло повлиять, любой разговор. Особенно с умением обижаться , – сказал журналист.

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