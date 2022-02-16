РФС и Минспорта согласовали новый лимит: максимум 8 иностранцев на поле, не более 13 в заявке и «налог на легионеров»

Министерство спорта России и РФС согласовали новый формат лимита на легионеров в , сообщает .

Он вступит вступит в силу со следующего сезона – после одобрения исполкомом РФС.

Согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8), и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

Помимо этого введут «налог на легионеров», средства от выплаты которого через специальный фонд направят клубам, задействующим молодых футболистов (до 23 лет). Таким образом лимит будет финансово стимулировать клубы использовать больше молодых российских игроков.

В ближайшее время хочет собрать представителей медиа, чтобы донести детали нового лимита.