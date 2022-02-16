Президент «Урала» о лимите «13+12»: «Если будет – дай бог. Это лимит с человеческим лицом»

Президент отреагировал на информацию о новом лимите на легионеров.

Как сообщал «Спорт-Экспресс», РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

«Я не верю пока что. Если будет – дай бог. Не более восьми легионеров на поле, 12 россиян, из которых четверо воспитанников – это лимит с человеческим лицом. Нужно дождаться официальной информации от РФС», – сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ лимит «8+17», по которому в заявку команды на сезон могут включить максимум восемь легионеров.