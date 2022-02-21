«Спартак» и «Крылья» опровергли обмен Кутепова на Чернова

и «Крылья» отреагировали на новость об обмене на .

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», – заявил руководитель департамента по связям с общественностью красно-белых Дмитрий Зеленов.

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», – цитирует спортивного директора .

Ранее стало известно, что, московский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста самарцев сейчас, а не летом на правах свободного агента.

Красно-белые объявили о сделке еще 4 февраля – Никита должен переехать в Москву в июле, контракт подписан до 2026 года. Однако хочет, чтобы трансфер воспитанника ЦСКА состоялся уже сейчас. Москвичи готовы отдать в «Крылья» Кутепова.