«Спартак» и «Крылья» опровергли обмен Кутепова на Чернова

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«Спартак» и «Крылья» отреагировали на новость об обмене Ильи Кутепова на Никиту Чернова.

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», – заявил руководитель департамента по связям с общественностью красно-белых Дмитрий Зеленов.

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», – цитирует «Спорт-Экспресс» спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

Ранее стало известно, что, московский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста самарцев сейчас, а не летом на правах свободного агента.

Красно-белые объявили о сделке еще 4 февраля – Никита должен переехать в Москву в июле, контракт подписан до 2026 года. Однако «Спартак» хочет, чтобы трансфер воспитанника ЦСКА состоялся уже сейчас. Москвичи готовы отдать в «Крылья» Кутепова.

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