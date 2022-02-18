«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой. Зарема занимается вопросом

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может присоединиться к «Спартаку» раньше, чем планировалось.
Красно-белые ведут переговоры с самарцами о переходе игрока этой зимой, сообщает «РБ-Спорт».
Этим вопросом занимается в том числе спутница владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. При этом официальных запросов в «Крылья Советов» московский клуб еще не делал.
В начале месяца «Спартак» объявил о летнем трансфере Чернова. Планировалось, что воспитанник ЦСКА доиграет сезон в «Крыльях».
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