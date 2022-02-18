«Спартак» ведет переговоры с «Крыльями» о переходе Чернова зимой. Зарема занимается вопросом

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Никита Чернов Зарема Салихова Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов может присоединиться к «Спартаку» раньше, чем планировалось.

Красно-белые ведут переговоры с самарцами о переходе игрока этой зимой, сообщает «РБ-Спорт».

Этим вопросом занимается в том числе спутница владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. При этом официальных запросов в «Крылья Советов» московский клуб еще не делал.

В начале месяца «Спартак» объявил о летнем трансфере Чернова. Планировалось, что воспитанник ЦСКА доиграет сезон в «Крыльях».

Воспитанник ЦСКА Чернов уходит в «Спартак». Не стоит его осуждать

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные