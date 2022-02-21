«Спартак» готов отдать Кутепова «Крыльям», чтобы взять Чернова сейчас. Гапонов тогда уйдет в «Ахмат» (Иван Карпов)

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«Спартак» готов обменять Илью Кутепова в «Крылья Советов» на Никиту Чернова.

Московский клуб ведет переговоры о переходе 26-летнего футболиста самарцев сейчас, а не летом на правах свободного агента.

Красно-белые объявили о сделке 4 февраля – Никита должен переехать в Москву в июле, контракт подписан до 2026 года. Однако «Спартак» хочет, чтобы трансфер воспитанника ЦСКА состоялся уже сейчас.

По информации журналиста Ивана Карпова, москвичи готовы отдать в «Крылья» Кутепова, но проблема в том, что у Ильи сейчас травма голеностопа, защитник восстанавливается в Сербии.

Одновременно с этим решается вопрос относительно будущего другого защитника «Спартака» – Ильей Гапоновым интересуется «Ахмат».

Переход может состояться на правах аренды с обязательным выкупом. При этом все зависит от размена Чернов – Кутепов.

Подробную статистику Кутепова смотрите здесь, Чернова – здесь, а Гапонова – тут.

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