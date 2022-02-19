«15-летняя девочка, не зная откуда, выпила лекарство, и ее подвергают душевному расстрелу». Экс-игрок сборной СССР Дзодзуашвили о Валиевой

Реваз Дзодзуашвили высказался о допинговом скандале с фигуристкой .

«Я выступаю как защитник спортсмена. Мне много раз приходилось и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира соприкасаться с такими вещами. Я бы, например, сделал так, чтобы не после что-то искать, а до. И если что-то находим – не пускаем.

А если ты меня пускаешь, а может быть мне кто-нибудь что-нибудь подлил, вместо чая или компота, какое-то лекарство подбросил? Все это бывает.

Спортсмен может отдать жизнь за победу, за действие. Вы представляете, 15-летняя девочка, не зная откуда, какое-то лекарство выпила, и в 15 лет ее подвергают душевному расстрелу», – сказал бывший футболист сборной СССР по футболу, бронзовый призер Олимпиады-1972.