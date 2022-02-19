Елена Вайцеховская: «Тутберидзе сейчас является одной из самых токсичных персон для всего мира. Я полагала, что у нее не так много сторонников, но не настолько»

Спортивный журналист поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе, чья ученица Камила Валиева выступала на Олимпийских играх в Пекине на фоне скандала с допингом.

«Репутационные риски огромные. сейчас является одной из самых токсичных персон для всего мира. Я полагала, что у нее не так много сторонников ей симпатизирующих, но не настолько.

Ничего хорошего в адрес тренера за последние несколько дней лично я не слышала. Это все идет на фоне того, что сейчас мир так устроен, что огромное количество людей делают выводы, не зная всей информации. Что-то тренер не так сказал в микст-зоне, из этого делают огромный вывод.

Я не знаю, правильно ли себя повела Тутберидзе, когда в зоне Kiss and cry начала вместо сочувствия говорить Валиевой о ее ошибках. Это знают только они, что было правильно для Камилы. Но это обсуждается везде. И из Этери сейчас лепят образ Карабаса-Барабаса.

Если Валиева будет снова уличена в положительной допинг-пробе, это будет большой крах для всего российского фигурного катания, потому что Валиева — это знамя, которым сейчас размахивает все фигурное катание. Мы можем проиграть что угодно, но у нас есть Валиева.

А сейчас мы разом оказались в ситуации, когда у нас ее нет. Чем закончится, если вторая проба Валиевой тоже будет положительной, я не знаю. Н

е исключено, что будет поднят вопрос об отстранении нас от следующих Олимпийских Игр», — сказала Вайцеховская.

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