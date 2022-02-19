CAS вынесет решение по делу о награждении американских фигуристов за командный турнир Олимпиады-2022 сегодня ночью

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Реб подтвердил, что американские фигуристы подали апелляцию с требованием провести церемонию награждения командного турнира до закрытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Реб отметил, что слушания по делу продолжаются, и решение будет принято сегодня ночью.

«Есть подтверждение, что американские фигуристы Эван Бейтс, Карен Чен, Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Захари Донохью, Брендон Фрэйзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу подали апелляцию в выездную панель CAS против МОК. Американская федерация фигурного катания не является стороной процесса.

Спортсмены добиваются решения панели CAS о том, чтобы МОК вручил им серебряные медали на церемонии награждения, которая состоится до закрытия Олимпийских игр», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Во время Игр в Пекине стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, участвовавшая в командных соревнованиях, в декабре сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого церемония награждения была перенесена на неопределенный срок.

Сборная России выиграла золото командного турнира, США завоевали серебро, Япония – бронзу.

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