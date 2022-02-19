Роднина о допинге Валиевой: «Нашей задачей является не только встретить и поздравить, но и провести серьезное внутреннее расследование. Дальше так нельзя»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию считает, что по допинговому делу необходимо провести расследование.

Во время в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Расследование Валиевой только начнется, потому что в самом Пекине была выездная платформа CAS. Она быстро решает очень короткие вопросы в формате: да-да или нет-нет. Медали-то за командные соревнования не вручили – не надо об этом забывать.

Это касается не только наших спортсменов: американцы больше остальных заинтересованы в получении наград, на которые, как им кажется, они имеют право претендовать. Расследование только начнется, все еще впереди.

Нашей главной задачей является не только встретить и поздравить, гордиться, но и провести серьезное внутреннее расследование. Дальше так нельзя.

Боюсь, что выводы будут не только увеличить возраст – это и так ясно. Вопрос только в том, поднимут до 16 или 17. То, что это будет сделано – сто процентов. Боюсь, что могут быть и более серьезные решения», – сказала Роднина.

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