Американские фигуристы намерены подать апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия Олимпиады-2022

Адвокаты Федерации фигурного катания США уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о подаче апелляции с требованием вручить медали командного турнира до окончания Олимпиады в Пекине.
В распоряжении Associated Press оказалась копия письма, направленного президенту МОК Томасу Баху. В письме юристы заявили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой вынести решение до церемонии закрытия Игр в воскресенье.
В письме американцев говорится, что «правила МОК предписывают, чтобы церемония вручения медалей проводилась после завершения соревнования».
«Церемония вручения медалей на Олимпийских играх – это не то, что можно повторить где-либо еще. Спортсменов следует чествовать перед всем миром до того, как они покинут Пекин», – сказал исполнительный директор Федерации фигурного катания США Рэмзи Бейкер.
Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская фигуристка Камила Валиева, участвовавшая в командных соревнованиях, в декабре сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого церемония награждения была перенесена на неопределенный срок.
Сборная России выиграла золото командного турнира, США завоевали серебро, Япония – бронзу.
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