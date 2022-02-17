Семак о Ракицком: «Игра не получилась у него, но вариантов почти не было. Возможно, сказалось отсутствие игрового тонуса»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Ярослава Ракицкого, который был заменен в перерыве матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– С первых минут было видно, что Ракицкий заторможен. Были ли у вас сомнения в его готовности? 

– Вариантов почти не было. Игра не получилась у него. Посмотрим, связано ли это с пропуском первых сборов или в целом с состоянием. Не только у него игра не получилась. И в обороне, и в атаке не хватало многих качеств, чтобы играть на своем уровне. Урывками – да.

Возможно, сказалось отсутствие игрового тонуса. В таких условиях все российские клубы, мы ничего не можем изменить. По игре мы могли рассчитывать на большее, – сказал Семак.

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