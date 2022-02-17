Родригес о 3:2 с «Зенитом»: «После двух голов мы не смогли контролировать игру. У «Зенита» хорошие атакующие игроки»

Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес подвел итоги матча с «Зенитом» в Лиге Европы.
– Очень открытый первый тайм, после двух голов мы не смогли контролировать игру. Но добились отличного результата, хотя и будет очень тяжелый [ответный] матч.
– Вас волнуют провалы в защите?
– Не могу сказать, что беспокоит, но на поле мы переживали. У «Зенита» хорошие атакующие игроки. В таких матчах и забивают, и пропускают.
Теперь нужно исправлять ошибки перед ответной игрой, – передает слова Родригеса корреспондент Sports.ru Александр Дорский.