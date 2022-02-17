Родригес о 3:2 с «Зенитом»: «После двух голов мы не смогли контролировать игру. У «Зенита» хорошие атакующие игроки»

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Полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес подвел итоги матча с «Зенитом» в Лиге Европы.

– Очень открытый первый тайм, после двух голов мы не смогли контролировать игру. Но добились отличного результата, хотя и будет очень тяжелый [ответный] матч.

– Вас волнуют провалы в защите?

– Не могу сказать, что беспокоит, но на поле мы переживали. У «Зенита» хорошие атакующие игроки. В таких матчах и забивают, и пропускают.

Теперь нужно исправлять ошибки перед ответной игрой, – передает слова Родригеса корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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