Родригес о 3:2 с «Зенитом»: «После двух голов мы не смогли контролировать игру. У «Зенита» хорошие атакующие игроки»

Полузащитник подвел итоги матча с «Зенитом» в .

– Очень открытый первый тайм, после двух голов мы не смогли контролировать игру. Но добились отличного результата, хотя и будет очень тяжелый [ответный] матч.

– Вас волнуют провалы в защите?

– Не могу сказать, что беспокоит, но на поле мы переживали. У хорошие атакующие игроки. В таких матчах и забивают, и пропускают.

Теперь нужно исправлять ошибки перед ответной игрой, – передает слова Родригеса корреспондент Sports.ru Александр Дорский.