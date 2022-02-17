Семак о 2:3 с «Бетисом»: «Чтобы не получить еще три во 2-м тайме, нужно было что-то делать. Игра в обороне помешала победить»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после поражения от «Бетиса» (2:3) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Плохо вошли в игру и в обороне, и в атаке. Ошибки в обороне привели к трем голам в первом тайме. Отыграться было сложно, но ребята переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. Думаю, по моментам мы не уступили, но игра в обороне помешала добиться победы.

– Почему вышли с четырьмя защитниками, а в перерыве поменяли схему? 

– Мы играли дома, нужен был игрок для того, чтобы играть высоко, прессинговать. В первом тайме неправильно располагались, действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Нам нужно было срочно что-то делать, чтобы во втором тайме не получить еще три, – сказал Семак.

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