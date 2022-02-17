Семак о вратарях: «Бросать Одоевского в такой матч сложно – он почти не играл в РПЛ. У Кержакова игра не получилась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение выпустить вратаря Михаила Кержакова на матч плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
– Как оцените игру Кержакова? Не жалеете, что не выбрали Одоевского?
– Перед игрой я говорил, что бросать в такую игру Одоевского сложно, он практически не играл даже на уровне РПЛ. Для молодого парня это было очень сложно.
Кержаков последнюю игру сыграл достаточно хорошо, он опытный вратарь, поэтому решили сделать выбор в его пользу. К сожалению, игра не получилась. Ошибка, которую могли исправить защитники, привела к третьему голу, – сказал Семак.
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