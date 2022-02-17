Семак о вратарях: «Бросать Одоевского в такой матч сложно – он почти не играл в РПЛ. У Кержакова игра не получилась»

Главный тренер прокомментировал решение выпустить вратаря Михаила Кержакова на матч плей-офф против (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как оцените игру Кержакова? Не жалеете, что не выбрали Одоевского?

– Перед игрой я говорил, что бросать в такую игру Одоевского сложно, он практически не играл даже на уровне . Для молодого парня это было очень сложно.

Кержаков последнюю игру сыграл достаточно хорошо, он опытный вратарь, поэтому решили сделать выбор в его пользу. К сожалению, игра не получилась. Ошибка, которую могли исправить защитники, привела к третьему голу, – сказал Семак.

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