Семак о 2:3 с «Бетисом»: «По игре мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По Opta они создали на 0,9, а забили 3. Мы – на 1,2, а забили 2»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после матча плей-офф против (2:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Оцените игру Дзюбы.

– Думаю, хорошо. В первом тайме был гол, еще один момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, движение – Алберто, Сергеев. Поэтому заменили Дзюбу, чтобы освежить игру, но сегодня его игру оценю хорошо.

– Смена схемы в перерыве, новые изменения после выхода Алберто – это хаос, необходимость любого изменения или следование какому-то плану?

– План не выдерживали, поэтому и делали замены. «Бетис» заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились.

С выходом Вильяма Карвальо «Бетис» освежил центр – мы туда опять выдвинули игрока. Выходы Алберто и Сергеева планировались. Делали то, что требовалось по ходу игры на наш взгляд.

– Насколько далек от идеала нынешний «Зенит»?

– По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Первые официальные матчи всегда проходят достаточно сложно. Но могли сыграть лучше, рассчитывать на лучший результат.

Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме.

Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили 2.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить.

– Насколько скажется на шансах отмена правила гостевого гола?

– То, что оно отменено – это хорошо. «Бетис» играет в атаку, много забивает. То же самое можно сказать и про «Зенит».

После матча обменялись с Пеллегрини мнениями. Обе команды хотят играть в атаку, для зрителей такое количество голов – всегда хорошо.

Статистика против нас, но самое важное – сохранять веру и делать все зависящее от нас, чтобы в следующем матче был положительный результат, – сказал Семак.

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