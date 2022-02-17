«Зенит» в 5-й раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках

уступил (2:3) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Российский клуб проиграл первый матч года в еврокубках в пятый раз подряд.

В сезоне-2018/19 сине-бело-голубые уступили «Фенербахче» (0:1), но в ответной игре победили со счетом 3:1 и вышли в следующую стадию Лиги Европы.

В сезоне-2017/18 россияне проиграли «Селтику» (0:1) в Лиге Европы, но затем выиграли со счетом 3:0 и вышли дальше.

В сезоне-2016/17 в феврале «Зенит» сыграл против «Андерлехта» и проиграл со счетом 0:2. Несмотря на победу в ответной игре со счетом 3:1, российский клуб вылетел из Лиги Европы.

В сезоне-2015/16 российский клуб играл против «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграл в первом матче со счетом 0:1. В ответной игре «Зенит» тоже уступил – со счетом 1:2.

Таким образом, в прошлый раз «Зенит» выиграл стартовый матч еврокубков в сезоне-2014/15. В феврале 2015 года сине-бело-голубые играли с ПСВ в и победили со счетом 1:0, взяв верх и в ответной игре со счетом 3:0.

Отметим, что в сезонах-2019/20 и 2020/21 команда не вышла в евровесну.