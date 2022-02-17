Валерий Газзаев: «Зенит» может дойти до финала ЛЕ, если пройдет «Бетис»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал об ожиданиях от первого стыкового матча Лиги Европы между и .

«Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. «Бетис» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Зенит» же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

На данный момент «Бетис» – один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдет «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала . Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам», – сказал Газзаев.