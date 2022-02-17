«Бетис» матрешками в клубных цветах анонсировал матч с «Зенитом»

«Бетис» показал анонс к первому стыковому матчу с «Зенитом» за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
Испанский клуб анонсировал игру матрешками в клубных цветах.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также на сайте будет доступна прямая видеотрансляция игры.
💚💚💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 17, 2022
Hoy es diferente... ¡hoy es #DíaDeBetis!#UEL pic.twitter.com/81XQin2o25
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