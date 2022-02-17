Петржела о матче с «Бетисом»: «Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев. Артем – джокер «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от первого матча между петербургским клубом и .

«Зенит» не проиграет – даже может выиграть. Да, команда только-только выходит из отпуска, зато играет дома при своих болельщиках. «Бетис» выступает с начала года – это их небольшое преимущество. Они сейчас хороши: здорово идут в чемпионате, да и вообще показывает симпатичный футбол. Смотрел несколько матчей – мне понравилось.

Но у «Зенита» тоже есть козыри – это опыт: команда каждый год играет в еврокубках. Испанцы же редко отбираются в Европу. «Зениту» надо побеждать, потому в гостях будет сложно.

Посмотрим, в каком составе выйдет «Зенит». Хотелось бы увидеть Алберто в официальной игре. Давайте не забывать про Дзюбу. Артем – джокер . Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев», – сказал Петржела.