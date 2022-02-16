Газизов предложил снизить число вылетающих из РПЛ в ФНЛ клубов до одного. Этот вариант обсудят

Клубы РПЛ обсудят возможное изменение регламента лиги.

«РБ Спорт», ссылаясь на источник в РПЛ, пишет, что на последнем общем собрании клубов РПЛ гендиректор «Уфы» выступил с предложением сократить число вылетающих команд.

По его мнению, напрямую лигу должна покидать только команда, занявшая последнее место, клуб с 15-й строчки должен попадать в стыковые матчи, а клубы с 13-го и 14-го мест – оставаться в РПЛ.

С какого сезона Газизов предлагает изменения, пока неизвестно. Данный вопрос будет обсуждаться клубами дальше.

Сейчас из РПЛ в Олимп-ФНЛ напрямую вылетают две команды, занявшие 15-е и 16-е места. Клубы, расположившиеся на 13-й и 14-й строчках, попадают в стыковые матчи с соперниками, занявшими 3-е и 4-е позиции в ФНЛ.

После 18 туров РПЛ последнее место в таблице занимают «Химки» (14 очков). Строчкой выше располагается «Уфа» (16 баллов). В зоне стыковых матчей находятся «Нижний Новгород» (19) и «Ростов» (18).