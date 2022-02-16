Шамиль Газизов: «Уфа» – за расширение РПЛ. Для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов обозначил позицию клуба в вопросе расширения РПЛ

– Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд – это минимум.

– Добавляются два домашних матча и два выезда. По их итогам «Уфа» остается в плюсе в финансовом плане?

– По крайней мере, клуб ничего не потеряет. Я не считаю это страшным. Чем больше игроков, тем ниже по ним будет рынок. Можно будет больше рисковать молодыми футболистами.

Я вижу только плюсы. Понятно, что есть моменты, связанные с инфраструктурой, с деньгами, но наша позиция не меняется с самого начала, – сказал Газизов.

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