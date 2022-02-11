«Спартак» готовит ответ на жалобу Газизова на Федуна в комитет по этике РФС

«Спартак» готовит ответ бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову по поводу его претензий к владельцу команды , сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее Газизов обратился в комитет по этике РФС из-за слов Федуна о том, что гендиректор «Уфы» «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом».

«Действительно, такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», – сообщил Зеленов.

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