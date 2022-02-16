Дмитрий Булыкин: «Проблема РПЛ – большие контракты. Если их убрать, к нам не будут приезжать непонятные легионеры»

Бывший сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возможное изменение лимита на легионеров с сезона-2022/23.

– Можно долго рассуждать на тему лимита, но задача нашего чемпионата в том, чтобы растить молодежь, которая будет развиваться, и в будущем станет основой для сборной России.

– Еще клубам будут доплачивать за воспитание молодых футболистов.

– Да, это хорошая идея, но если молодой футболист будет играть и развиваться в клубе, который идет на вылет, это не то. Другое дело, если он станет играть в , или . Я бы в каждую команду ставил доморощенных футболистов и делал бы ставку на молодых российских спортсменов.

– На ваш взгляд, лимит стоит ослаблять?

– Я за то, чтобы было доверие к российским игрокам и не было больших зарплат. Основная проблема – это большие контракты. Если их убрать, наш футбол изменится и к нам не будут приезжать непонятные легионеры, – сказал Булыкин.