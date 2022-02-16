Казаков о налоге на легионеров в РПЛ: «Говорят, 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет, 10 тысяч – если старше 23 лет»

Журналист Илья Казаков высказался по поводу «налога на легионеров», который могут ввести в РПЛ со следующего сезона в рамках нового лимита.

«То есть с нового сезона клубы будут платить, выпуская иностранцев в составе.

Говорят о таких суммах:

– 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет;

– 10 тысяч за минуту игрока старше 23 лет.

В таком случае клуб, у которого весь матч отыграют 8 зрелых легионеров, заплатит немногим менее 100 тысяч долларов. Если он таким составом проведет все 30 туров – получается чуть меньше 3 млн долларов. Верхняя планка понятна.

Сразу заговорили, что главный выгодоприобретатель «Зенит», но это не так. Скорее, это «Рубин», где ставка на покупку легионеров, к академии отношение прохладное. А тут на равных со , «Краснодаром», «Локомотивом».

Не понимаю пока, что изменят в работе академий клубов поступающие от налога на легионеров деньги. Питание, проживание, экипировка, поездки, сборы... Все это составляет заданную сумму. Выплаты родителям за переезд игрока? Вряд ли, это должно же отслеживаться – по бухгалтерии такую статью не провести.

Главная проблема – в образовании тренеров и в системе подготовки резерва. И это никак не связано с лимитом. Вот другая реформа – мотивации тренеров, когда им будут реально платить за играющих воспитанников – это круто. Если заработает.

А так получается, что большие деньги, которые клубы будут получать со следующего сезона от нового ТВ-контракта, будут уходить на легионеров, то есть за рубеж. Всегда легче купить готового иностранца, чем воспитать своего», – написал Казаков в телеграм-канале.