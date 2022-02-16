Казаков о налоге на легионеров в РПЛ: «Говорят, 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет, 10 тысяч – если старше 23 лет»

Журналист Илья Казаков высказался по поводу «налога на легионеров», который могут ввести в РПЛ со следующего сезона в рамках нового лимита.
«То есть с нового сезона клубы будут платить, выпуская иностранцев в составе.
Говорят о таких суммах:
– 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23 лет;
– 10 тысяч за минуту игрока старше 23 лет.
В таком случае клуб, у которого весь матч отыграют 8 зрелых легионеров, заплатит немногим менее 100 тысяч долларов. Если он таким составом проведет все 30 туров – получается чуть меньше 3 млн долларов. Верхняя планка понятна.
Сразу заговорили, что главный выгодоприобретатель «Зенит», но это не так. Скорее, это «Рубин», где ставка на покупку легионеров, к академии отношение прохладное. А «Зенит» тут на равных со «Спартаком», «Краснодаром», «Локомотивом».
Не понимаю пока, что изменят в работе академий клубов РПЛ поступающие от налога на легионеров деньги. Питание, проживание, экипировка, поездки, сборы... Все это составляет заданную сумму. Выплаты родителям за переезд игрока? Вряд ли, это должно же отслеживаться – по бухгалтерии такую статью не провести.
Главная проблема – в образовании тренеров и в системе подготовки резерва. И это никак не связано с лимитом. Вот другая реформа – мотивации тренеров, когда им будут реально платить за играющих воспитанников – это круто. Если заработает.
А так получается, что большие деньги, которые клубы будут получать со следующего сезона от нового ТВ-контракта, будут уходить на легионеров, то есть за рубеж. Всегда легче купить готового иностранца, чем воспитать своего», – написал Казаков в телеграм-канале.