«Бутафория, а не лимит. Нужно убрать это поганое слово». Колосков о лимите «13+12» в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное введение в лимита на легионеров «13+12».

При таком варианте в заявке на сезон смогут находиться не более 13 иностранных футболистов и не менее 12 россиян, четыре из которых должны быть воспитанниками системы клуба. На поле одновременно смогут выходить не более 8 легионеров.

«Ну какой же это тогда лимит, если 13 легионеров в заявке будет? На поле всего-навсего 11 человек. В таком случае вообще слово «лимит» надо ликвидировать и написать, что в заявке должно быть 8 футболистов с российскими паспортами, 4 воспитанника и 13 иных игроков. Ну какой это лимит-то? Бутафория, а не лимит.

Конечно, я к такому варианту отношусь отрицательно – он только негативно скажется на сборной и на российском футболе. Если у нас в РПЛ будет такое количество иностранцев в заявке, из кого формировать национальную команду? Я уверен, что такой формат лимита, а вернее его отсутствие, нанесет вред нашей сборной и всему российскому футболу.

На мой взгляд, нужно искать выход в другой плоскости – не количественной, а качественной. Нужно вводить лимит на качественных легионеров. Чтобы иностранцы были только из клубов Премьер-лиги, национальных команд или молодежных сборных. Пусть их будет 13, раз так хочется – но не посредственных, а качественных.

Мой лимит – это «6+5» на поле. Это тот лимит, за который я всегда агитировал. Все говорят, что это устаревший формат, неправильный. Ну хорошо, я уже давным-давно отошел от вопросов управления футболом, но мое мнение такое: либо ужесточать лимит, либо вообще отменять и убрать это слово.

Это позволит сместить акценты, а то уже надоел этот термин. Мы говорим только о нем и забываем о других важных темах – о воспитании своих кадров. Нужно это поганое слово изгнать из лексикона в этом случае.

Но я, безусловно, против отмены. Она понесет за собой исключительно отрицательные последствия», – сказал Колосков.