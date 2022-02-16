Терюшков об изменении лимита: «Мне ничего не известно об этом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию об изменении лимита на легионеров в в следующем сезоне.

«РФС и Министерство спорта согласовали новый формат лимита? Мне ничего не известно об этом», – сказал Терюшков.

Напомним, согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8), и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

Помимо этого введут «налог на легионеров», средства от выплаты которого через специальный фонд направят клубам, задействующим молодых футболистов (до 23 лет).