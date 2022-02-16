Тибо Куртуа: «Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним, стоя на линии»

Вратарь рассказал, что изучал технику исполнения пенальти нападающего перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Голкипер отразил удар аргентинца с 11-метровой отметки на 62-й минуте игры.

«В таких матчах вратарю приходится немало потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним, стоя на линии.

Также нужно немного удачи [чтобы отразить пенальти]», – сказал Куртуа.

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