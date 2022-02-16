Джо Коул посоветовал Мбаппе не уходить в «Реал»: «Я бы хотел играть вместе с Месси и Неймаром на его месте»

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул посоветовал не уходить из «ПСЖ» в «Реал» после матча этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Если бы я был на месте Мбаппе и выбирал бы между «Реалом» и «ПСЖ», я бы не сомневался, где хочу находиться.

Я бы хотел играть в «ПСЖ» вместе с и Месси. С этой командой он может побить все рекорды, потому что рано или поздно у них все получится.

Я смотрел две последние игры, положительных моментов было больше, чем отрицательных.

доминировал в матче с и мог забить три или четыре гола, тогда в этом противостоянии все было бы ясно», – сказал Коул.