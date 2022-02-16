Куртуа о 0:1: «Реал» играл плохо. «ПСЖ» – великолепная команда с большой мощью»

Вратарь дал комментарий после поражения от (0:1) в первом матче 1/8 финала чемпионов.

«Мы играли на выезде против великолепной команды, обладающей большой мощью. Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно обращались с мячом и из-за этого пострадали.

Мы очень глупо потеряли мяч, Мбаппе прошел двоих и сумел пробить подо мной. Непросто принять это, но мы играли плохо. Обидно, но перед ответным матчем еще ничего не решено.

Нам все еще нужно побеждать. Мы знаем, что должны сделать это, и у нас будет поддержка болельщиков, чтобы добиться этого.

В таких матчах вратарю приходится немало потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним немного, стоя на линии», – сказал голкипер.