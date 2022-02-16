Marca оставила без оценки игру 6 футболистов «Реала» против «ПСЖ». У Мбаппе рейтинг 3 из 3, у Месси – 1

Спортивная газета Marca оценила индивидуальное выступление футболистов по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» (1:0).

Сразу шесть игроков стартового состава остались без оценки – , , , , и . Единственным игроком, получившим три звезды, – максимальный рейтинг – стал вратарь .

В составе Marca оценила тремя звездами игру и . , , Джанлуиджи Доннарумма и вышедший на замену получили по одной звезде.