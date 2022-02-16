Marca оставила без оценки игру 6 футболистов «Реала» против «ПСЖ». У Мбаппе рейтинг 3 из 3, у Месси – 1

Спортивная газета Marca оценила индивидуальное выступление футболистов по итогам первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» (1:0).
Сразу шесть игроков стартового состава «Мадрида» остались без оценки – Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич и Марко Асенсио. Единственным игроком, получившим три звезды, – максимальный рейтинг – стал вратарь Тибо Куртуа.
В составе «ПСЖ» Marca оценила тремя звездами игру Килиана Мбаппе и Марко Верратти. Лионель Месси, Преснель Кимпембе, Джанлуиджи Доннарумма и вышедший на замену Неймар получили по одной звезде.