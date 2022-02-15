Комитет по этике может предупредить, оштрафовать или дисквалифицировать Федуна за слова о Газизове

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал о возможных санкциях в отношении владельца из-за его слов о бывшем гендиректоре клуба .

Владелец красно-белых заявил, что Газизов «выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову вместо долголетней работы с клубом». Газизов обратился в РФС, поскольку считает, что эти слова умаляют его деловую репутацию.

«Леонид Федун числится в структуре футбольного клуба, следовательно, является субъектом футбола. До заседания, которое предварительно должно пройти 24 февраля, нельзя говорить о каком-либо решении. По регламенту это может быть замечание, предупреждение, штраф или дисквалификация.

На заседание будут приглашены сам Леонид Федун или его представитель, а также Шамиль Газизов. Мероприятие пройдет в закрытом режиме», – сказал Андреев.