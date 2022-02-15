«Рядом с Валиевой был врач, которого дисквалифицировали за допинг гребцов. Никакого милосердия к нему». Андронов о Шветском

Комментатор Алексей Андронов высказался о том, что с фигуристкой работал врач Филипп Шветский.

«Я сочувствую этой девочке. Она попала в очень странную историю.

Мы, как журналистское сообщество, виноваты, что не обратили внимание на информацию о том, что на этапе в Финляндии рядом с ней был этот врач, которого дисквалифицировали за допинг гребцов. Никакого милосердия к этому человеку быть не должно», – сказал Андронов.

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