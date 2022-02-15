Вопрос участия Валиевой в показательных выступлениях по итогам Олимпиады остается открытым («Матч ТВ»)

Вопрос участия российской фигуристки в показательных выступлениях по итогам в Пекине в данный момент остается открытым.

Об этом сообщает .

По информации источника, даже попадание в тройку призеров женского турнира не гарантирует Валиевой участие в гала.

25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото.

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти