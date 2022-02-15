Вопрос участия Валиевой в показательных выступлениях по итогам Олимпиады остается открытым («Матч ТВ»)

Вопрос участия российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях по итогам Олимпиады в Пекине в данный момент остается открытым.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, даже попадание в тройку призеров женского турнира не гарантирует Валиевой участие в гала.
25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото.
Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.
Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет.
Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти