Вопрос участия Валиевой в показательных выступлениях по итогам Олимпиады остается открытым («Матч ТВ»)

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Вопрос участия российской фигуристки Камилы Валиевой в показательных выступлениях по итогам Олимпиады в Пекине в данный момент остается открытым. 

Об этом сообщает «Матч ТВ»

По информации источника, даже попадание в тройку призеров женского турнира не гарантирует Валиевой участие в гала. 

25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля после завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золото. 

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет. 

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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