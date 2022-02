Американская легкоатлетка Ричардсон, дисквалифицированная за каннабис, о деле Валиевой: «Ни одному темнокожему не позволят выступать, пока идет расследование»

Американская легкоатлетка Ша’Кэрри Ричардсон прокомментировала решение CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

Летом Ричардсон была дисквалифицирована за употребление каннабиса, из-за этого она пропустила Олимпийские игры в Токио.

«Можем ли мы получить внятный ответ о разнице между ее ситуацией и моей? Моя мать умерла, и я не могу бегать, хотя мне прогнозировали третье место.

Единственная разница, которую я вижу — то, что я темнокожая.

Все дело в цвете кожи.

И да, каннабис не улучшает результаты!

Она провалила тест в декабре, но мир узнал об этом только сейчас. Результат моего теста результат был опубликован в течение недели, а мое имя и талант были растоптаны.

Ни одному темнокожему спортсмену не позволят выступать, пока идет расследование. Мне плевать на то, что они говорят», – написала Ричардсон в твиттере.

