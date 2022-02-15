Навка о WADA и допинг-деле Валиевой: «Когда-то в Европе красивых женщин жгли, обвиняя в колдовстве, а их единственная вина была в красоте и сильном характере... Ничего не напоминает?»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду прокомментировала решение CAS допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Бедный юный ангел, такое напряжение, такое давление, и это в столь юном возрасте, так еще и несправедливо! Участие в Олимпийских играх и так накладывает свой отпечаток на нервную систему, так еще и спекуляция добрым и честным именем.

В фигурном катании, даже если ты съешь тонну допинга, то красоты, грации, артистичности и отточенности движений не прибавится! А вот раздутыми обвинениями и негативным ажиотажем подломить спортсмена можно, тем более в такой ответственный для нее период. Хвала адекватности – отклонил апелляцию на применение к Камиле временного отстранения.

А если поразмыслить по поводу WADA и допинг-тестов, то, к сожалению, рациональное зерно у смысла этой организации уходит на второй план, а вперед вырывается какая-то охота на ведьм. Когда-то в Европе практически всех красивых женщин сожгли, обвиняя в колдовстве, а их единственная вина была в красоте и сильном характере... Ничего не напоминает?

Но не будем о плохом, наконец-то стартуют личные первенства в женском одиночном катании, и для наших девочек закончится это напряженное, (адское) выматывающее ожидание, начнется настоящий чистый спорт! Желаю всем троим собраться, сосредоточиться и выдать максимальный результат! Я верю, что вы это можете! Вся страна с вами», – написала Навка.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти