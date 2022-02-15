«Валиеву жаль. Она шла, накинув капюшон, русские журналисты молчали, дав англичанам задать унизительный вопрос». Андронов о Камиле

Комментатор Алексей Андронов высказался о допинговом скандале с фигуристкой .

«Мне жаль Камилу Валиеву… Но кто я такой, чтобы ее жалеть. Я сочувствую ей. Потому что она одна с этой неприятностью, которая будет преследовать ее всю жизнь. Когда она шла, накинув капюшон на голову, а русские журналисты молчали и ничего не говорили, они дали шанс англичанам задать унизительный вопрос. Сколько она будет жить, столько ее будут спрашивать там.

Наши журналисты должны были ее защитить, с ней поговорить. А сейчас каждый сам спасает свой зад», – сказал Андронов.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪