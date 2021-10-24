Представитель Бекхэма о критике из-за поддержки ЧМ в Катаре: «Дэвид видел, что организаторы сотрудничают с ЛГБТК-сообществом»

Представитель бывшего полузащитника «ПСЖ» , ставшего лицом ЧМ-2022 и собирающегося продвигать Катар, отреагировал на претензии со стороны правозащитных организаций.

«Дэвид более 10 лет регулярно посещает Катар и играл за «ПСЖ». Он увидел страсть к футболу в этой стране. Катар взял на себя долгосрочные обязательства, решив стать организатором ЧМ-2022, и создает прочное наследие для всего региона.

Дэвид всегда говорил о футболе как о силе, которая несет добро на многих уровнях.

До начала турнира остается год, Дэвид с нетерпением ждет его, считая, что это будет прекрасное событие.

Естественно, Дэвид хотел удостовериться, что его проинформировали в полном объеме о всех происшествиях и всех возможных проблемах, которые могут затронуть его друзей-геев, футбольных фанатов.

Некоторые законы и обычаи в этом регионе отличаются от того, к чему он привык в своей стране, но катарцы всегда заверяли, что все будут в этой стране в безопасности, всем будут рады на ЧМ-2022. И Дэвид верит, что это искренне, он видел доказательства тому, что организаторы ЧМ активно взаимодействуют с международным ЛГБТК-сообществом», – сказал представитель Бекхэма.

Бекхэму заплатят 150 млн за 10 лет – за рекламу Катара и ЧМ-2022. Возмутились правозащитники: в стране дискриминация мигрантов и ЛГБТ