Владимир Стогниенко: «Лыжные гонки – самое крутое и интересное, что есть в программе Олимпиады. Огонь!»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился эмоциями после победы сборной России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Лыжные гонки – самое крутое и интересное, что есть в программе Олимпиады.
Огонь!!!» – написал Стогниенко.
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🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали
У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!