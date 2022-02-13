Владимир Стогниенко: «Лыжные гонки – самое крутое и интересное, что есть в программе Олимпиады. Огонь!»

Футбольный комментатор поделился эмоциями после победы сборной России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Лыжные гонки – самое крутое и интересное, что есть в программе Олимпиады.

Огонь!!!» – написал Стогниенко.

Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали

У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!