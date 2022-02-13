Юрий Бородавко: «Эмоции переполняют, эту победу ждали с 1980 года. С первого этапа захватили лидерство и не оставили никому шансов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился эмоциями после победы российской команды в эстафете на в Пекине.

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«Эмоции переполняют, эту победу ждали с 1980 года. Настрой у ребят был самый боевой, фактически с первого этапа захватили лидерство, его удерживали, не оставили никому шансов.

Конечно, всем нельзя быть довольным, но есть командная олимпийская медаль, каждый отработал на славу», – сказал Бородавко.

– В чем секрет? Настрой спортсменов, их подготовка, работа сервиса – все вместе дало результат. Говорят, что лыжные гонки – индивидуальный вид спорта, но работает вся команда. Каждый на своем участке сработал великолепно и поэтому победа с серьезным преимуществом. Все внесли в победу равный вклад.

Поздравил ребят, у некоторых слезы на глазах, потому что они вложили все в эту гонку, столько лет готовились, и когда они стали олимпийскими чемпионами, то не сдержали эмоций, радости. В какой-то степени они еще не верят до конца в свою победу.

– Когда поняли, что золото не упустим?

– Конечно, переживал всю гонку. Но когда Сергей Устюгов пошел на последний этап, уверенности стало больше. Клэбо – серьезный гонщик, и в какой-то момент отставание начало таять, была небольшая тревога, но в начале третьего круга все стабилизировалось и стало понятно, что минуту у нас не отыграть.

– Понятно, что впереди еще много гонок. Эти Олимпийские игры для вас лучшие в карьере?

– Давайте дождемся окончания и уже 20 февраля, после последней гонки, обсудим это, – цитирует тренера «Матч ТВ».

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