Тихонов о лыжной эстафете: «Правильно сделали, что дали Устюгову завершить карьеру с золотой медалью»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился эмоциями после победы сборной России по лыжным гонкам в эстафете на в Пекине.

В составе команды бежали Алексей Червоткин, , и .

«Ком к горлу подкатывает от таких побед. Наше поколение умеет ценить такие победы. Правильно сделали, что поставили Сергея на четвертый этап, который все доказал Клэбо. И Сергей не дал никакого шанса приблизиться. Это праздник для всей России.

Я в Саппоро стоял на финише, когда Вячеслав Веденин достал норвежца, обошел и выиграл золотые медали. Вот представляете, вернула (те времена)», – сказал Тихонов.

«Это такая радость, просто не передать. Главное было – обыграть норвежцев, которые всегда подают какие-то протесты и ищут причины, когда проигрывают. Это фантастика!

Жаль, что нет флага, но победа есть победа, это здорово! Последний раз у нас победа была 42 года назад! Большей радости не придумать.

Не ошиблись, правильно сделали, что дали Устюгову завершить карьеру, я так думаю, с золотой медалью! Это здорово!

Леночку Вяльбе еще раз поздравляю, это фантастика! Теперь сто процентов надо давать Бородавко, Вяльбе и Большунову Героя России!

Снегопад? Для спортсменов такого уровня не бывает проблем ни со снегом, ни с ветром», – цитирует Тихонова Metaratings.